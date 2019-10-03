На матч "Олександрія" – "Карпати" підозріло змінюються коефіцієнти

На матч 10-го туру чемпіонату України "Олександрія" – "Карпати" підозріло змінюються коефіцієнти на переможця. Гра відбудеться у неділю, 6 жовтня.

Журналіст Кирило Крижановський помітив, як змінювалися коефіцієнти на матч "Олександрія" – "Карпати".

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За його спостереженнями, почалося все з 2,24 на "Олександрію", 3,22 на нічию і 3,34 на "Карпати". Такий коефіцієнт на "Олександрію" можна пояснити тим, що в четвер "олександрійці" грають у Лізі Європи важкий матч проти "Гента". Формально гра є домашньою для "Олександрії", але по суті, на виїзді – у Львові.

Станом на сьогодні коефіцієнти на матч, за версією 1xbet, такі – перемога "Олександрії" 1,22 – нічия 5,85 – перемога "Карпат" 16. Крижановський помітив, що в деяких конторах коефіцієнт на перемогу Олександрії – 1,12.



Скріншот з 1xbet

Для порівняння Кирило наводить матч "Олександрія" – ФК "Львів", який відбувся 28-го вересня. На перемогу "Олександрії" був коефіцієнт 1,63 – нічию 3,98 – перемогу ФК "Львів" 5,53.

При цьому "Олександрія" не грала на тижні до гри зі "Львовом" поєдинок Ліги Європи. "Львів" та "Карпати" приблизно рівні команди, оскільки за 9 матчів чемпіонату України "леви" набрали всього на 2 очки більше, аніж ФК "Львів".

Крижановський припускає, що це ознаки потенційно договірного матчу. Компанія Pari Match не приймає ставки на цей матч.



Скріншот з Pari Match

"Олександрія" провела дев'ять домашніх матчів проти "Карпат" вдома. Львівський клуб не зумів здобути жодної перемоги. "Олександрія" виграла 5 поєдинків, ще 4 матчі завершилися внічию.