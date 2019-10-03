На матч "Олександрія" – "Карпати" підозріло змінюються коефіцієнти
На матч 10-го туру чемпіонату України "Олександрія" – "Карпати" підозріло змінюються коефіцієнти на переможця. Гра відбудеться у неділю, 6 жовтня.
Журналіст Кирило Крижановський помітив, як змінювалися коефіцієнти на матч "Олександрія" – "Карпати".
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За його спостереженнями, почалося все з 2,24 на "Олександрію", 3,22 на нічию і 3,34 на "Карпати". Такий коефіцієнт на "Олександрію" можна пояснити тим, що в четвер "олександрійці" грають у Лізі Європи важкий матч проти "Гента". Формально гра є домашньою для "Олександрії", але по суті, на виїзді – у Львові.
Станом на сьогодні коефіцієнти на матч, за версією 1xbet, такі – перемога "Олександрії" 1,22 – нічия 5,85 – перемога "Карпат" 16. Крижановський помітив, що в деяких конторах коефіцієнт на перемогу Олександрії – 1,12.
Для порівняння Кирило наводить матч "Олександрія" – ФК "Львів", який відбувся 28-го вересня. На перемогу "Олександрії" був коефіцієнт 1,63 – нічию 3,98 – перемогу ФК "Львів" 5,53.
При цьому "Олександрія" не грала на тижні до гри зі "Львовом" поєдинок Ліги Європи. "Львів" та "Карпати" приблизно рівні команди, оскільки за 9 матчів чемпіонату України "леви" набрали всього на 2 очки більше, аніж ФК "Львів".
Крижановський припускає, що це ознаки потенційно договірного матчу. Компанія Pari Match не приймає ставки на цей матч.
"Олександрія" провела дев'ять домашніх матчів проти "Карпат" вдома. Львівський клуб не зумів здобути жодної перемоги. "Олександрія" виграла 5 поєдинків, ще 4 матчі завершилися внічию.
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