На матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів продано третину квитків

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На матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" продано понад третину квитків
На матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" продано понад третину квитків / shakhtar.com

На матч першого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Манчестер Сіті" продано вже понад 15 000 квитків. Це понад третина від загальної місткості стадіону ОСК "Металіст" в Харкові, який прийме гру.

Напередодні поєдинку з англійським клубом, який відбудеться 18-го вересня, "Шахтар" запускає челендж #40000vs11.

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Діліться в соціальних мережах фотографіями квитків на матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" із хештегом #40000vs11, аби привернути увагу до старту Ліги чемпіонів та зібрати в Харкові повний стадіон.

Стежити за прогресом акції та дізнатися про кількість проданих квитків можна онлайн. Поміж усіх учасників челенджу буде розіграно офіційний м'яч Ліги чемпіонів – 2018/19 з автографами футболістів "Шахтаря",
– повідомляє сайт "гірників".

Наступний матч групового етапу в Харкові "Шахтар" проведе 22 жовтня проти "Динамо" Загреб. Ознайомитися з календарем "гірників" у Лізі чемпіонів можна тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Шахтар Манчестер Сіті
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