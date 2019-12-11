На матчі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів розтягнули банер в підтримку нацгвардійця Марківа: фото

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Банер з вимогою звільнити Віталія Марківа на матч "Шахтар" – "Аталанта" / Юрій Бутусов

Під час матчу донецького "Шахтаря" в лізі чемпіонів проти італійської "Аталанти" на трибунах стадіону розтягнули величезний банер з написом італійською "L Italia, libera Vitaliy!" ("Італія, звільни Віталія!") та хештегом #FREEMARKIV.

У такий спосіб вболівальники вирішили ще раз нагадати про справу бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, який був засуджений в Італії до 24 років ув'язнення нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Більше про справу: Чому суд Італії визнав Марківа винним у вбивстві: відтворення подій

Варто відзначити, що банер вивісили на матчі проти італійської команди, тож італійські вболівальники могли побачити його.


Банер про Віталія Марківа на матчі Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та італійською "Аталантою" (фото Юрія Бутусова)

До слова: "Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відео

Фото з банером на матчі виклав журналіст Юрій Бутусов.

"Свобода Марківа – це вимога справедливості, і вимога покінчити з ганебною впливом російських спецслужб в італійській судової влади. Україна ніколи не відмовиться від боротьби за свободу Віталія", – підписав фото Бутусов.

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11 грудня
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Віталій Марків Шахтар ФК Аталанта
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