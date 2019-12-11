На матчі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів розтягнули банер в підтримку нацгвардійця Марківа: фото

Під час матчу донецького "Шахтаря" в лізі чемпіонів проти італійської "Аталанти" на трибунах стадіону розтягнули величезний банер з написом італійською "L Italia, libera Vitaliy!" ("Італія, звільни Віталія!") та хештегом #FREEMARKIV.

У такий спосіб вболівальники вирішили ще раз нагадати про справу бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, який був засуджений в Італії до 24 років ув'язнення нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Рокеллі.

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Варто відзначити, що банер вивісили на матчі проти італійської команди, тож італійські вболівальники могли побачити його.



Банер про Віталія Марківа на матчі Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" та італійською "Аталантою" (фото Юрія Бутусова)

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Фото з банером на матчі виклав журналіст Юрій Бутусов.

"Свобода Марківа – це вимога справедливості, і вимога покінчити з ганебною впливом російських спецслужб в італійській судової влади. Україна ніколи не відмовиться від боротьби за свободу Віталія", – підписав фото Бутусов.