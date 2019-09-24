На матч збірної України проти Сербії було анульовано понад тисячу квитків

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На матч збірної України проти Сербії було анульовано понад тисячу квитків
На матч збірної України проти Сербії було анульовано понад тисячу квитків / facebook.com/UkraineNationalFootballTeam

Близько 1500 квитків на матч кваліфікації Євро-2020 між Україною та Сербією були анульовані через неправильно зазначені дані. Матч проходив на "Арені Львів" 7 червня.

Про те, що квитки були анульовані розповів ведучий "Циганик Live" на FootballHub Ігор Циганик.

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Він повідомив, що квитки були іменними, а деякі вболівальники не змогли довести, що перепустка на футбол належить саме їм.

Циганик розповів про це в контексті проблем з купівлею квитків на матч Україна – Португалія у Києві. За його інформацією, спекулянти атакували сервіс продажу квитків TicketsBox, щоб вболівальники не мали шанс купити квитки.

Наразі роботу сервісу стабілізовано й електронна черга просувається без суттєвих збоїв. У TicketsBox заявили, що на них було здійснено ddos-атаку.

Як відомо, Українська асоціація футболу не продаватиме квитки на виїзний матч проти Сербії з міркувань безпеки.

Україна очолює відбіркову групу на Євро-2020, маючи в активі після п'яти матчів 13 очок. Команда Андрія Шевченка наступний матч проведе проти Литви (11 жовтня).

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
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