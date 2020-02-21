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На матчах збірної України з футболу будуть безкоштовні сімейні сектори

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На матчах збірної України будуть безкоштовні сімейні сектори / ffu.ua

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що на матчах національної команди будуть безкоштовні сімейні сектори. Сімейні сектори з’являться на домашньому матчі збірної України 26 травня в Харкові проти Кіпру.

Павелко у своєму фейсбуці повідомив, що безкоштовні сімейні сектори для вболівальників будуть на домашніх матчах збірної.

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"Це буде чудовий стимул для батьків приводити свою малечу на стадіон і разом підтримувати головну команду країни", – написав Павелко.

За його словами, кількість місць в таких секторах буде обмежена. Інші деталі щодо сімейних секторів будуть опубліковані на офіційних ресурсах УАФ.

Сімейні сектори з’являться вже на найближчих домашніх матчах збірної, які відбудуться 26 травня в Харкові проти Кіпру, 2 червня в Києві проти Північної Ірландії і 7 червня у Львові проти збірної Ізраїлю,
– йдеться у повідомленні Павелка.

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Також Павелко запропонував клубам УПЛ розглянути можливість організації таких секторів і на домашніх матчах в чемпіонаті України.

"Це чудовий інструмент для популяризації футболу та заохочення цілих сімей до походів на стадіони в різних містах України", – вважає Павелко.

  • У 2020 році збірна України офіційно проведе 5 товариських матчів – з Францією (27 березня), Польщею (31 березня), Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня), Ізраїлем (7 червня).
  • Перший матч на Євро-2020 збірна України проведе 14 червня в Амстердамі з Нідерландами.
  • Два наступні поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в Бухаресті 18 та 22 червня.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт Футбол
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