На матчах збірної України з футболу будуть безкоштовні сімейні сектори

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що на матчах національної команди будуть безкоштовні сімейні сектори. Сімейні сектори з’являться на домашньому матчі збірної України 26 травня в Харкові проти Кіпру.

Павелко у своєму фейсбуці повідомив, що безкоштовні сімейні сектори для вболівальників будуть на домашніх матчах збірної.

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"Це буде чудовий стимул для батьків приводити свою малечу на стадіон і разом підтримувати головну команду країни", – написав Павелко.

За його словами, кількість місць в таких секторах буде обмежена. Інші деталі щодо сімейних секторів будуть опубліковані на офіційних ресурсах УАФ.

Сімейні сектори з’являться вже на найближчих домашніх матчах збірної, які відбудуться 26 травня в Харкові проти Кіпру, 2 червня в Києві проти Північної Ірландії і 7 червня у Львові проти збірної Ізраїлю,

– йдеться у повідомленні Павелка.

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Також Павелко запропонував клубам УПЛ розглянути можливість організації таких секторів і на домашніх матчах в чемпіонаті України.

"Це чудовий інструмент для популяризації футболу та заохочення цілих сімей до походів на стадіони в різних містах України", – вважає Павелко.