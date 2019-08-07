На матчі "Динамо" – "Шахтар" буде працювати система VAR

На матчі 3-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар", який відбудеться 10 серпня в Києві, буде працювати система VAR в тестовому режимі.

Про це повідомляє офіційний сайт НСК Олімпійсмкій.

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Арбітр VAR (оффлайн) – Микола Балакін, асистент VAR (оффлайн) – Володимир Володін. Спостерігач VAR (оффлайн) – Володимир Петров.

До слова, система VAR також використовувалася на матчі 2-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Карпатами" в оффлайн режимі, а також в поєдинку "Маріуполь" – "Олександрія".

Крім цього, система відеоповторів вже застосовувалася в грі за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо".

Щодо повноцінного впровадження системи VAR, то вона має запрацювати в УПЛ з лютого 2020 року.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

- порушення правил при забитих голах,

- епізоди з призначенням пенальті,

- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)

- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).



Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу