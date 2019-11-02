На матчі "Динамо" вдруге використали VAR: стало відомо коли система запрацює в УПЛ

2 листопада в матчі чемпіонаті України серед команд U-21 між "Динамо" та "Львів" вдруге було використано систему VAR.

У компенсований час кияни не забили пенальті. Арбітр, переглянувши відео епізоду, побачив, що голкіпер "Львова" порушив правила. Відтак, кияни перевиконували пенальті.

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З другої спроби "Динамо" зуміло забити й вирвало перемогу – 3:2.

Відео використання VAR у матчі "Динамо" – "Львів"

У п'ятницю, 1 листопада, систему VAR було вперше використано в Україні також на матчі "Динамо" U-19. На користь киян був призначений пенальті у грі з "Карпатами".

Президент Асоціації футболу України Андрій Павелко у своєму фейсбуці повідомив, коли система VAR запрацює у прем'єр-лізі України. За його словами, VAR може з'явитися вже у 2020 році.

"22 листопада в Україні очікуємо делегацію з представників IFAB та FIFA, які мають наочно переконатися в якісній підготовці наших фахівців до використання VAR. Після отримання позитивних результатів технологічного тестування наших спеціалістів та системи ми зможемо отримати дозвіл на використання системи VAR в Україні. Після чого VAR повноцінно запрацює в чемпіонаті УПЛ з перших матчів нового року", – написав Павелко.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

– порушення правил при забитих голах,

– епізоди з призначенням пенальті,

– помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)

– помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).



Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу.