На матчі Португалія – Україна очікується справжній аншлаг

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / ФФУ

Станом на 20 березня реалізовано понад 50 тисяч квитків на матч відбору на Євро-2020 між Португалією та Україною.

Судячи з усього, на матчі відбору до Євро-2020 Португалія – Україна, що відбудеться 22 березня в Лісабоні на стадіоні "Да Луж", може бути аншлаг, повідомляє прес-служба ФФУ.

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Вже реалізовано понад 50 тисяч квитків на поєдинок. При цьому очікується, що команду Андрія Шевченка на трибунах домашньої арени місцевої "Бенфіки" підтримуватиме близько 2 тисяч українських уболівальників.

Стадіон "Да Луж" у Лісабоні, який прийматиме поєдинок, вміщує 65 тисяч глядачів. Зустріч відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом.

Раніше Спорт 24 писав, що збірна України проведе чотири домашні матчі у відборі на Євро-2020. Серед суперників – збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. На матчі проти цих збірних в Україні можна купити абонемент.

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Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020 Португалія Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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