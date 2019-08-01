На матчі "Шахтаря" проти "Карпат" буде використана система VAR

У другому турі УПЛ одразу на двох матчах буде тестуватися система відеоповторів – VAR. Однак це знову буде офлайн-тест.

Використання системи VAR буде на матчах "Маріуполь" – "Олександрія" (3 серпня) та "Шахтар" – "Карпати" (4 серпня).

На першому матчі головним арбітром VAR буде Віталій Романов. Асистент – Ігор Альохін. На матчі "Шахтар" – "Карпати" за це відповідатимуть Ярослав Козик та Володимир Володін.

Варто нагадати, що вперше систему VAR в УПЛ тестували на матчі "Колос" – "Маріуполь". Сам матч закінчився дещо неочікуваною перемогою команди з Ковалівки. Хоча гол "Колос" забив зі штрафного, який призначили після симуляції.

Дивіться відео, як "Колос" сенсаційною перемогою над "Маріуполем" стартував в УПЛ

Щодо повноцінного впровадження системи VAR, то вона має запрацювати в УПЛ з лютого 2020 року.

Що таке VAR?Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

- порушення правил при забитих голах,

- епізоди з призначенням пенальті,

- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)

- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).



Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу