На матчі Україна – Нігерія фани вивісили банер "УЄФА, "Дніпро-1" – афера Коломойського"

На товариському матчі Україна – Нігерія, який відбувся 10-го вересня у Дніпрі, фанати вивісили банер "UEFA, Dnipro-1 is a Kolomoyskiy's scam". З англійської перекладається як "УЄФА, "Дніпро-1" – афера Коломойського".

Банер на адресу УЄФА було вивішено в першому таймі поєдинку. У другому таймі банер прибрали.

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Скріншот прямої трансляції

Почесним президентом "Дніпра-1" є колишній депутат Верховної Ради України Юрій Береза.

Раніше була інформація, що олігарх Коломойський дає "Дніпру-1" мільйон доларів на рік. Про це повідомив український журналіст Костянтин Андріюк.

Для Коломойського футбол на цей момент не в пріоритеті. За моєю інформацією, він підтримує "Дніпро-1", який зараз вийшов в УПЛ. Неофіційно дає клубу мільйон доларів на рік,

– сказав Андріюк.

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Як відомо, Ігор Коломойський раніше був власником футбольного клубу "Дніпро". У 2017 році за підсумками сезону "Дніпро" вилетів у Першу лігу, зайнявши 11-е місце в турнірній таблиці. У ФІФА наклали санкції на команду та понизили дніпрян ще на один дивізіон через фінансові заборгованості.

Водночас було створено СК "Дніпро-1", який наразі виступає в елітному дивізіоні України.