На матчі Україна — Португалія очікується аншлаг, не продали лише 200 квитків

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НСК "Олімпійський" буде заповнений
НСК "Олімпійський" буде заповнений / УАФ

Збірна України в понеділок, 14 жовтня, зіграє проти Португалії. Це буде матч у рамках відбору на Євро-2020. Нашу збірну в цій грі очікує шалена підтримка.

За даними Української асоціації футболу, на НСК "Олімпійський" очікується 67 800 українських уболівальників (у продаж надійшло 68 000 квитків).

До слова: Україна – Португалія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

При цьом варто відзначити, що квитки на матч коштували від 150 гривень, і їх можна було купити лише онлайн. А в першу ж хвилину, коли вони надійшли у продаж, сайт не витримав та "впав". Тож чимало вболівальників не могли одразу купити квитки. Проблеми з продажем квитків онлайн були і згодом.

Вхід на стадіон буде відрито о 18.45. О 20:00 розпочнеться розважальна програма. Сам матч стартує о 21:45.

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Теги: Спорт Футбол Україна – Португалія Збірна України з футболу
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