Петарда влучила у голову арбітру на матчі з українським футболістом: фото та відео

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Петарда влучила у голову арбітру на матчі з українським футболістом: фото та відео

У матчі Ліги Європи між румунським "Універсітатя Крайова" та угорським "Гонведом" на полі виникла сутичка. Закінчилася вона тим, що фанати кинули в арбітра зустрічі петарду, яка влучила йому в голову.

Перший матч між цими командами закінчився в нічию 0:0. Голів вони не забили й у другому матчі. Тож все наближалося до серії пенальті.Але незадовго до кінця матчу на полі виникла сутичка між футболістами. До неї приєдналися і фанати на трибунах. В один з моментів вони кинули петарду на поле. Вона влучила у голову арбітру Арнолду Хантеру з Північної Ірландії. Після цього він впав на поле.

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Попри те, що суддя не зумів продовжити матч, гру не зупинили. Хоча і виникла чимала затримка. На серію пенальті вийшов резервний арбітр Джеймі Робертсон. "Універсітатя" перемогла 3:1 та вийшла у наступний раунд.

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Варто додати, що у цьому матчі за "Гонвед" зіграв український нападник Владислав Кулач. Він вийшов в основі, але був замінений на 78-й хвилині зустрічі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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