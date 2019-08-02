Петарда влучила у голову арбітру на матчі з українським футболістом: фото та відео

У матчі Ліги Європи між румунським "Універсітатя Крайова" та угорським "Гонведом" на полі виникла сутичка. Закінчилася вона тим, що фанати кинули в арбітра зустрічі петарду, яка влучила йому в голову.

Перший матч між цими командами закінчився в нічию 0:0. Голів вони не забили й у другому матчі. Тож все наближалося до серії пенальті.Але незадовго до кінця матчу на полі виникла сутичка між футболістами. До неї приєдналися і фанати на трибунах. В один з моментів вони кинули петарду на поле. Вона влучила у голову арбітру Арнолду Хантеру з Північної Ірландії. Після цього він впав на поле.

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BREAKING: Ref hit by a flare im the 120th minute of the game between Craiova and Honved in the Europa League! Doesn't look good at all!!! pic.twitter.com/CgINB4D9Eo — Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019

Ref now back on his feat. Honved's players are all around him! Game already in the 135th minute!!! Absolutely crazy stuff in Craiova! pic.twitter.com/jS6PJLbAQk — Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019

BREAKING: Here's the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn't... pic.twitter.com/gpW0RAzh6k — Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019

Попри те, що суддя не зумів продовжити матч, гру не зупинили. Хоча і виникла чимала затримка. На серію пенальті вийшов резервний арбітр Джеймі Робертсон. "Універсітатя" перемогла 3:1 та вийшла у наступний раунд.

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Варто додати, що у цьому матчі за "Гонвед" зіграв український нападник Владислав Кулач. Він вийшов в основі, але був замінений на 78-й хвилині зустрічі.