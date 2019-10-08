На матчі відбору до Євро-2020 Україна – Литва працюватимуть арбітри з Австрії
Футбольні судді з Австрії обслуговуватимуть відбірковий поєдинок чемпіонату Європи-2020 між національними збірними України і Литви.
11 жовтня команди на поле ОСК Металіст у Харкові виведе бригада арбітрів із Австрії на чолі з Харальдом Лехнером, інформує офіційний сайт УАФ.
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На лініях йому допомагатимуть Андреас Хайденрайх та Максиміліан Колбич. Четвертий суддя – Александер Харкам.
Після гри в Харкові "синьо-жовті" візьмуть курс на Київ, де будуть готуватися до другого поєдинку нинішніх матчів збірних. У понеділок, 14-го жовтня, на НСК "Олімпійський" завітають португальці. 4 очка в двох матчах гарантують підопічним Андрія Шевченка путівку на континентальний форум.
Українська збірна посідає перше місце в групі B, маючи відрив від найближчого переслідувача, команди Португалії, 5 очок.
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