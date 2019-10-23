На матчі юнацької Ліги чемпіонів фанати атакували суперників палицями: криваві фото та відео 18+

Матч юнацької Ліги чемпіонів між грецьким "Олімпіакосом" та німецькою "Баварією" перервали через фанатів. Уболівальники господарів влаштували криваву розправу на стадіоні під час гри.

На 84-й хвилині фанати господарів неочікувано вибігли на поле та побігли в сторону сектору вболівальників "Баварії". нападників було близько 70 осіб, і деякі з них були озброєнні палицями. Все закінчилося кривавою сутичкою.

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Відео нападу на вболівальників "Баварії"

Суддя матчу одразу ж зупинив гру та забрав юних футболістів "Олімпіакоса" та "Баварії" з поля. На той час гості були попереду, забивши чотири голи.

Нападники одразу після цього покинули межі стадіону.