На матчі збірної України у Львові очікують сербських хуліганів, – ЗМІ
На матчі збірної України із Сербією у Львові в рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року очікуються хулігани з Белграду.
Футбольні хулігани з Сербії збираються відвідати матч своєї збірної у кваліфікації Євро-2020 з Україною, повідомляє "Спортивка".
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Українська поліція начебто викликає підкріплення, в тому числі з Києва та інших областей.
Усього на матчі Україна – Сербія очікується 200 уболівальників гостей. Усі квитки на матч вже давно реалізовані, тому очікується аншлаг.
Також підтверджується присутність у Львові хорватських ультрас, які пройдуть спільний марш з українськими вболівальниками. Історично склалося, що хорвати й серби недолюблюють одне одного, в тому числі це проявляється у вболівальницькому середовищі.
Поєдинок третього туру кваліфікації чемпіонату Європи Україна – Сербія відбудеться у п'ятницю, 7-го червня. Гра відбудеться у Львові, початок, о 21:45.