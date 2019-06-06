На матчі збірної України у Львові очікують сербських хуліганів, – ЗМІ

342 Читать новость на русском
Сербські фанати
Сербські фанати / twitter.com

На матчі збірної України із Сербією у Львові в рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року очікуються хулігани з Белграду.

Футбольні хулігани з Сербії збираються відвідати матч своєї збірної у кваліфікації Євро-2020 з Україною, повідомляє "Спортивка".

Читайте також: Україна – Сербія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Українська поліція начебто викликає підкріплення, в тому числі з Києва та інших областей.

Усього на матчі Україна – Сербія очікується 200 уболівальників гостей. Усі квитки на матч вже давно реалізовані, тому очікується аншлаг.

Також підтверджується присутність у Львові хорватських ультрас, які пройдуть спільний марш з українськими вболівальниками. Історично склалося, що хорвати й серби недолюблюють одне одного, в тому числі це проявляється у вболівальницькому середовищі.

Поєдинок третього туру кваліфікації чемпіонату Європи Україна – Сербія відбудеться у п'ятницю, 7-го червня. Гра відбудеться у Львові, початок, о 21:45.

blog_ava
Олена Зеленська засвітила елегантний образ під час офіційного виходу: стильні фото першої леді
сьогодні
15394
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер колишній футболіст "Динамо" та ЦСКА Борис Деркач
сьогодні 13:13 Помер колишній футболіст "Динамо" та ЦСКА Борис Деркач
403
Фонсека готується розірвати контракт з "Шахтарем", його агент летить домовлятися з клубом
5 червня 22:22 Фонсека готується розірвати контракт з "Шахтарем", його агент летить домовлятися з клубом
578
Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
5 червня 17:30 Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
Ігор Саджениця 2662
Чому оголена дівчина на фіналі Ліги чемпіонів – це не дуже добре
2 червня 13:20 Чому оголена дівчина на фіналі Ліги чемпіонів – це не дуже добре
Ігор Саджениця 3831
В Усика забрали черговий чемпіонський пояс, його розіграють побиті українцем боксери
5 червня 09:35 В Усика забрали черговий чемпіонський пояс, його розіграють побиті українцем боксери
2502
Новини
Більше новин
Залиште відгук