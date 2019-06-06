На матчі збірної України у Львові очікують сербських хуліганів, – ЗМІ

На матчі збірної України із Сербією у Львові в рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року очікуються хулігани з Белграду.

Футбольні хулігани з Сербії збираються відвідати матч своєї збірної у кваліфікації Євро-2020 з Україною, повідомляє "Спортивка".

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Українська поліція начебто викликає підкріплення, в тому числі з Києва та інших областей.

Львів у тривожному очікуванні: крім 200 "офіційних" сербських фанатів, готуються їхати до нас ще й бєлґрадські хулігани... Хорватські ультрас точно будуть... Копи викликають підмогу, в тому числі з Києва й інших облстей України... — Спортивка (@Sportyvka) 5 июня 2019 г.

Усього на матчі Україна – Сербія очікується 200 уболівальників гостей. Усі квитки на матч вже давно реалізовані, тому очікується аншлаг.

Також підтверджується присутність у Львові хорватських ультрас, які пройдуть спільний марш з українськими вболівальниками. Історично склалося, що хорвати й серби недолюблюють одне одного, в тому числі це проявляється у вболівальницькому середовищі.