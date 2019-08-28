На матчі збірної України з Литвою очікується аншлаг, продано всі квитки
На матчі між Литвою та Україною у кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року очікується аншлаг. На гру, яка відбудеться 7-го вересня, продано всі квитки.
Як повідомляє офіційний сайт литовської Федерації футболу, на поєдинок були розпродані всі квитки, доступні у відкритому продажі.
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Всього стадіон ЛФФ у Вільнюсі здатний прийняти понад 5 тисяч глядачів.
Тисяча квитків була відведена гостьовим фанатам, які відправляться до Вільнюса, щоб підтримати команду Андрія Шевченка.
Матч між Литвою та Україною відбудеться у суботу, 7-го вересня. Початок гри – о 19:00.
Через три дні після поєдинку проти Литви "синьо-жовті" проведуть товариський матч з Нігерією у Дніпрі.
Наступну домашню гру в рамках кваліфікації Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка також проведуть проти Литви. Матч відбудеться 11 жовтня у Харкові.