На матчі збірної України з Литвою очікується аншлаг, продано всі квитки

На матчі між Литвою та Україною у кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року очікується аншлаг. На гру, яка відбудеться 7-го вересня, продано всі квитки.

Як повідомляє офіційний сайт литовської Федерації футболу, на поєдинок були розпродані всі квитки, доступні у відкритому продажі.

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Всього стадіон ЛФФ у Вільнюсі здатний прийняти понад 5 тисяч глядачів.

Тисяча квитків була відведена гостьовим фанатам, які відправляться до Вільнюса, щоб підтримати команду Андрія Шевченка.

Матч між Литвою та Україною відбудеться у суботу, 7-го вересня. Початок гри – о 19:00.

Через три дні після поєдинку проти Литви "синьо-жовті" проведуть товариський матч з Нігерією у Дніпрі.

Наступну домашню гру в рамках кваліфікації Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка також проведуть проти Литви. Матч відбудеться 11 жовтня у Харкові.