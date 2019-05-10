На медалі з "Арнольд Класік" пише 9 місце. Це мене дратує і мотивує, – стронгмен Павло Кордіяка

У другій частині інтерв’ю стронгмен Павло Кордіяка розповів про харчування і свої тренування, режим та прийом фармакології, участь в "Арнольд Класік" та свої рекорди.

Перша частина інтерв'ю з Павлом про заняття футболом, роботу в ФК "Львів", запрошення грати в "Карпатах", до яких досягнень доводять суперечки, чому не йде в бодібілдинг, коли стане Pro атлетом, ким хоче стати та чому дівчат тренувати легше – за посиланням.

Про харчування

Кількість прийомів їжі залежить від об’ємів, від 3 до 7. Може бути 3, але дуже великі, або 6-7 малих порцій. В судочки не складаю, бо маю можливість заїхати додому під час роботи. Тому обід дома, навіть є можливість поспати. З собою беру, тільки якщо знаю, що цілий день не буду дома. Переважно їм макарони, крупи та гарніри, м'ясо та овочі. Окремих дієт немає. Їм по відчуттям, те, що потребує організм, що подобається та треба їсти. Зараз в день виходить 6-8 тисяч калорій.

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В мене великі силові навантаження. А коли були проблеми зі спиною, то багато працював над м’язами пресу. Тому живіт завжди під контролем і він не роздувається від великої кількості їжі. Я постійно в тонусі та напружені.

Перед змаганнями зменшую споживання солі та виключаю солодке. Сіль призводить до затримки води. Перед змаганнями буває, що "заливає" пальці, тому хват гірше тримає. Якщо на ніч з’їм солодкого, то на ранок набрякають пальці.

Зі спортивного харчування використовую тільки креатин, амінокислоти та Омега 3-6-9. Вони запобігають розпаду і сприяють росту м’язів.

Про допоміжні препарати

Не приховую, що їх використовую. Але не рекомендую нікому їх приймати, якщо ви не займаєтесь професійно. Приймаю ближче до змагань, щоб краще відновлюватись.

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Хафтор Бйорнсон зізнався, що він приймає допінг. Люди розділились на дві частини: одні нормально сприймають і розуміють, а інші – хейтери. В нашому виді спорту без допоміжних препаратів не можна.

Стероїди теж приймають. Я їх не використовував. І не рекомендую використовувати, особливо, якщо хочете займатись спортом професійно. Також ставлю крапельницю для того, щоб організм швидше відновлювався. Допоміжні препарати – це не чарівна паличка. Вони просто допомагає краще відновлюватись.

Про режим та тренування

Розпорядок дня не постійний. Встаю сьома-восьма година. Працюю до дванадцятої-першої, їду додому на обід. Є один або два прийоми їжі. Півторагодинний сон, знову прийом їжі та їду на роботу. Потім знову прийом їжі та тренування.

Тренуюсь раз в день. Басейн не вважаю тренуванням – це задоволення. В залежності від етапу підготовки та турніру залежить кількість тренувань на тиждень. Якщо це початок, то кожного дня. А під час сезону – через день, бо не встигаю відновлюватись. Тренування тривають по різному, від години до трьох з половиною.

Про вправи

Як таке кардіо не роблю, на доріжці не бігаю. Але воно присутнє інколи, коли є багатоповторна робота зі штангою і басейн. Також люблю кросфіт, тому інколи тренуюсь в такому стилі. Люди думають, що коли ти великий, значить неповороткий. Минулого року при вазі 125 кг стрибав заднє сальто і ніколи не було проблем. Буває, що заради спортивної цікавості можу "зарубатись" з кимось у кросфіт на час.

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Можу робити одну й ту саму роботу протягом 10 хв, коли ти за хвилину робиш певну кількість повторень, відпочиваєш 15 секунд і далі продовжуєш. Це більше робота на витривалість. Для прикладу, вправу "Логліфт" з вагою 140 кг роблю хвилину на максимум, хвилину відпочиваю, хвилину на максимум. І таких 3-5 підходи.

Якщо перед турніром знаю, які будуть вправи, то їх роблю більше. "Відшліфовую" техніку, роблю на повторення чи на раз. Є більше відновлення, масажу і розтяжки.

Тренування постійно різні. Немає такого, що в понеділок тяга, у середу жим, а в п’ятницю присідання. Буває, що тренуюсь тільки на снарядах для стронгмену, або тільки одну тягу. Може бути і дводенне тренування тільки тяги.

Я часто роблю вправи, які в мене виходять найгірше, і де можна помилитись. Останнім часом були проблеми із становою тягою. Ті, що добре виходить, буває тільки роблю на змаганнях. Мені цього вистачає, щоб їх не тренувати. На Чемпіонаті України було кантування покришки, я не треную цю вправу, вона добре виходить.

Не люблю статичних вправ, подобаються динамічні. Є вправи, коли треба підняти вагу і тримати – цього дуже не люблю. В мене довгі руки і мені такі вправи важко даються.

Про "Арнольд Класік"

Потрапити туди – це було завдання на сезон. Завдання мінімум на турнірі було потрапити в фінал, а завдання максимум – трійка.

Було важко після перельоту. Навіть зараз кросівки ношу і не зашнуровую. Коли прилетів, то навіть не міг їх взути, ледве ноги запхав. Тому прилетів за п’ять днів до змагань щоб відновитись, привикнути до часу і адаптуватись. До старту все пройшло, а в перший день навіть важко було ходити. Плюс політ важкий, бо я трохи не стандартної комплекції і не поміщаюсь у кріслах. Поміщаюсь тільки в каютах у бізнес-класах. Тому лоукостами не літаю.

Перед змаганнями не тренувався сильно, був тільки стретчинг, робив розтяжки, старався не навантажувати організм.

В Америці жив у друга, а переліт оплатив сам. Спонсорів не було.

Міг зайняти місце вище підсумкового дев’ятого. Але була помилка судді. До останньої персональної вправи я йшов на п’ятому місці. Після виконання вправи суддя сказав, що я не правильно поставив снаряд. Я його поправив і втратив час, через що зайняв низьке місце і опустився в підсумковій таблиці. Це буквально було 2 секунди, але вона вплинула. Не скажу, що міг виграти змагання, але точно був би вище. Спершу думав, що судді упереджено ставляться до спортсменів не із США. Коли подивився відео змагань, то зрозумів, що ні. Можливо десь колись і є щось, але загалом ні.

Можна вигравати ці змагання, немає нічого такого, що я не можу зробити. Більше перегорів психологічно. За п’ять днів схуд на 9 кілограмів. І це теж вплинуло. Я не міг нормально спати та їсти. Коли в нас ніч – у них день. Ми вночі не їмо, і організму було важко привикнути до іншого режиму.

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Це один з найкращих турнірів, на яких я виступав. Дуже хороша і мотивуюча атмосфера, багато людей. Якщо ти не можеш налаштуватись, то там таких проблем немає. Публіка підтримує так, що ти викладаєшся на повну.

Про перемоги

Перша перемога була на змаганнях біля Львівського національного університету ім. І. Франка у 2015 році. Дома ще є грамота і кубок. Найважчої перемоги ще не було. Зараз виграв чемпіонат України, але не скажу, що було важко. Більше втомила дорога. Найемоційнішими були виступи на турнірах "Богатир року" та "Арнольд Класік". Найціннішою нагородою є медаль з "Арнольда". Хоч це і не перемога, але вона найбільша, завжди впадає в око. Там пише 9 місце і це мене дратує та мотивує.

Про рекорди України

Тяга акселя (250 кг/ 4 рази/ 60 сек). Я навіть не знав, що це рекорд. Зробив 4 рази, глянув, що суперник не може відірвати другий, розвернувся і пішов геть, бо розумів, що виграв. Зробив десь за секунд 20, дивлюсь на суперника, який не може підняти і питаю судді скільки в нього. Він показав 1. То для чого робити? Я не женусь за рекордами. Мені важливі стабільні виступи. Рекорди завжди хтось поб’є.

В парі з Юрієм Огоновським протягнув наповнений цементовоз (40 тонн) на 14 метрів за 52 секунди. Це Юра щось постійно таке придумує. Він любить щось тягнути. За день перед тим приїхала пуста машина, я її сам потягнув. Цікаво було попробувати повну, але вдвох. Ми не готувались спеціально до рекорду. Було дуже важко, бо асфальт сильно нагрівся і машина грузнула, через вагу просіли шини. Напружилися. Зараз є варіант поставити рекорд України в логліфті або "валізах".

Про ідеальний зал

Багато грифів, багато дисків, все застелено гумою, багато місця, висока стеля, можливість кинути снаряд і кілька вентиляторів.

Рекомендація людині, яка перший раз прийшла в зал накачатись

Треба взяти хорошого тренера, який буде слідкувати за технікою, щоб людина не травмувалась. Якщо тренера немає, то не варто виконувати вправи з вільною вагою. Спершу розберіться в техніці і напрацюйте м’язовий корсет. Треба щоб організм адаптувався до фізичних вправ і навантажень. Також не завжди хороший спортсмен – хороший тренер. Інколи тренери помиляються, бо хочуть навчити людину того чим самі займаються.

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12 ДИВНИХ ПИТАНЬ ДО ПАВЛА КОРДІЯКИ:

– Улюблений фільм з Арнольдом Шварценеггером?

– Два перші фільми "Термінатора". Далі вже не цікаво.

– Вдалось поспілкуватись з Шварценеггером, коли були на його турнірі?

– Бачив, але поспілкуватись не вдалось, бо дуже багато людей.

– Чому запустили бороду?

– Це вийшло спонтанно. Ніколи не думав, що в мене буде рости борода. Вийшло так, що два тижні не голився, вона почала рости, сподобалось і залишив. Тепер, коли подивитись на фото без бороди, то виглядаю дуже молодо і по-дитячому.

– Скільки кісток ламаєте, коли робите масаж людям?

– Жодної, але шия хрустить. Це приємний хруст, людям стає легше.

– Яке Ваше прізвисько в команді?

– Як такого немає. В мене добре виходять бігові вправи. Тому на одних змаганнях Олександр Гливінський називав "Комета" або "Львівська ракета", але не прижилось.

– Де застосовуєте силу у звичайному житті?

– Колись дівчина вчилась водити на моєму авто, та наїхала на автомобільну шину, яка застрягла під машиною, довелось піднімати, щоб витягнути шину. Також одного разу їхали на кар’єр. Там був пісок тому прийшлось витягувати машину.

– Скільки дівчат на грифі можете підняти одночасно?

– Якщо присідати, то пробував з двома – легко. Думаю можна із чотирма пробувати.

– Хто переможе в бою Усика і Вірастюка?

– Усик, він вже супертяж, набрав вагу, має поставлений удар. Але завжди є шанс на випадковий удар і там уже все... Хоча, судячи з того, як він рухається, то навряд такий удар буде.

– Грілку надуєте, щоб лопнула?

– Ніколи не пробував.

– Одна з асоціацій зі стронгменами – це великий живіт. Де Ваш?

– Ще не від'їв. З ранку навіть кубики видно. Але це буває проблемою. Коли аксель треба закидувати, то всі роблять через живіт, а в мене немає. Також кулі важче піднімати.

– Який найбільший стереотип про стронгменів?

– Напевно живіт. Інших не чув.

– Жінки в стронгмені – це круто чи некрасиво?

– Це вибір кожного. Мені не подобається. Я не бачив жодної жінки, яка б виступала і була мені симпатичною.