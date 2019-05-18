НБА: "Мілуокі" виграли другий матч фіналу Східної конференції завдяки неймовірній грі Адетокунбо

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Янніс Адетокумбо
Янніс Адетокумбо / twitter Milwaukee Bucks

В плей-офф НБА зіграли другий фінальний матч Східної конференції. "Мілуокі" знову впевнено обіграв "Торонто", попри ефектну гру Кавая Леонарда. А все завдяки Яннісу Адетокумбо.

Янніс Адетокумбо у цьому матчі набрав 30 очок. До цього грек ще додав 17 підбирань та 5 передач. Більше ніхто з гравців обох команд не оформили дабл-дабл у цій грі.

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Щодо самого матчу, то "Мілуокі" захопили ініціативу від самого початку, і не відпустили її до фінальної сирени. Команда вирішила не повторювати помилок попереднього матчу, коли перемогу "Мілуокі" здобули лише завдяки неймовірному ривку 10:0 наприкінці матчу. Цього разу перевага "Бакс" доходила і до +28.

Мілуокі – Торонто 125:103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25). Рахунок у серії 2:0

Тепер серія переїжджає до Торонто.Команди зіграють перший матч у неділю, 19 травня (ніч на 20 травня в Україні)

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 канал
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