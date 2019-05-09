На новій формі київського "Динамо" з'явиться легендарний автограф

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На формі "Динамо" з'явиться автограф Валерія Лобановського
На формі "Динамо" з'явиться автограф Валерія Лобановського / Dynamomania

Традиційно перед початком наступного футбольного сезону, який в Україні стартує у другій половині липня, київське "Динамо" представить свою нову форму.

На новій ігровій формі "Динамо" буде розміщений автограф Валерія Лобановського, повідомляє Telegram-канал "Записки Динамівця".

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Зазначається, що автограф буде розміщений біля емблеми клубу – фірмового ромба.


На формі "Динамо" з'явиться автограф Валерія Лобановського

"Динамо" після 27 турів української Прем'єр-ліги йде на другому місці, відстаючи від донецького "Шахтаря" на дев'ять очок. Підопічні Хацкевича також вилетіли від "Шахтаря" в 1/4 фіналі Кубка України.

У єврокубках "Динамо" дійшло до 1/8 фіналу Ліги Європи, де вилетіло від лондонського "Челсі".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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