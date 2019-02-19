На НСК "Олімпійський" впроваджують вхід по е-квитках з мобільного
На НСК "Олімпійський" з'явилися нові вхідні термінали, які зчитують квиток з мобільного пристрою. Відтак футбольні уболівальники на матч "Динамо" у Лізі Європи можуть потрапити без паперових білетів.
Для цього, на воротах спорткомплексу "Північ 2" (вхід з боку станції метро "Палац спорту"), були встановлені нові термінали, які сканують штрих-код безпосередньо з мобільного пристрою. Тепер нема потреби видруковувати куплений онлайн квиток.
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Це стало можливим завдяки партнерству головної арени України, компанії "Фаворит Спорт" і квиткового оператора Esport.
Протестувати новий термінал вболівальники зможуть вже 21 лютого на футбольному матчі "Динамо" – "Олімпіакос".
Джерело: 24 Канал
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