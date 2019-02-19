На НСК "Олімпійський" впроваджують вхід по е-квитках з мобільного

33 Читать новость на русском
НСК "Олімпійський"
НСК "Олімпійський"

На НСК "Олімпійський" з'явилися нові вхідні термінали, які зчитують квиток з мобільного пристрою. Відтак футбольні уболівальники на матч "Динамо" у Лізі Європи можуть потрапити без паперових білетів.

Для цього, на воротах спорткомплексу "Північ 2" (вхід з боку станції метро "Палац спорту"), були встановлені нові термінали, які сканують штрих-код безпосередньо з мобільного пристрою. Тепер нема потреби видруковувати куплений онлайн квиток.

Читайте також: Українець Зінченко потрапив у топ-12 найдорожчих гравців АПЛ: цифри

Це стало можливим завдяки партнерству головної арени України, компанії "Фаворит Спорт" і квиткового оператора Esport.

Протестувати новий термінал вболівальники зможуть вже 21 лютого на футбольному матчі "Динамо" – "Олімпіакос".

blog_ava
Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд помер
сьогодні
3124
Теги: Футбол Спорт Інформаційні технології Динамо Новини Києва
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На похорон Еміліано Сала прийшов лабрадор, який був другом футболіста: зворушливе фото
сьогодні 12:20 На похорон Еміліано Сала прийшов лабрадор, який був другом футболіста: зворушливе фото
4246
Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"
сьогодні 11:53 Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"
Михайло Гема 292
Гравець НБА Михайлюк підтримав збірну України перед важливим матчем з Чорногорією: відео
сьогодні 10:21 Гравець НБА Михайлюк підтримав збірну України перед важливим матчем з Чорногорією: відео
144
Збірні України з баскетболу 3х3 зіграють проти Росії на чемпіонаті світу
18 лютого 18:15 Збірні України з баскетболу 3х3 зіграють проти Росії на чемпіонаті світу
125
Українець Дериземля фінішував першим у "Гонці легенд" у Білорусі, обійшовши Бйорндалена
18 лютого 17:53 Українець Дериземля фінішував першим у "Гонці легенд" у Білорусі, обійшовши Бйорндалена
825
Жіноча збірна України з біатлону втратила капітана до кінця сезону
18 лютого 16:42 Жіноча збірна України з біатлону втратила капітана до кінця сезону
410
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук