На перегляд до "Зорі" прибув німецький захисник
Луганська "Зоря" вирішила не приховувати імена гравців, які прибули до команди на перший навчально-тренувальний збір. Тож офіційно оголосила про перегляд німецького захисника Джоеля Абу Ханни.
Захиснику 21 рік. У його кар'єрі були такі німецькі клуби, як леверкузенський "Баєр", "Кайзерслаутерн", "Магдебург" та "Кельн". Та варто відзначити, що мова йде або про юнацькі чи молодіжні команди, або виступи у другій чи третій Бундеслізі.
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Поки гравець перебуває на перегляді. Про підписання з ним повноцінного контракту буде повідомлено окремо.
Варто нагадати, що головним тренером луганської "Зорі" став Віктор Скрипник. Свого часу він працював головним тренером німецького "Вердера".
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