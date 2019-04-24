На перегляді у "Динамо" перебуває незвичний легіонер: фото

На перегляді в "Динамо" знаходиться 19-річний нігерійський футболіст Джозеф, який відрізняється універсальністю і може зіграти відразу на декількох позиціях.

Про це повідомляє Dynamomania.

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Нігерієць може зіграти як на позиції центрбека, так і опорного півзахисника. Його приїзд був раніше анонсований відомим футбольним менеджером Дмитром Селюком. Можна відзначити високий зріст гравця (близько 190 см), проте худорляву статуру.



На перегляді у "Динамо" знаходиться нігерієць Джозеф

Цікаво, що у "Динамо" багатий досвід використання в своїх рядах нігерійських футболістів. Десять років у складі киян успішно виступав Аїла Юссуф, залишили помітний слід в історії клубу Лукман Аруна і Браун Ідейє.

"Динамо" 24 квітня прийме "Шахтар" у матчі 25 туру чемпіонату України, який може стати вирішальним в боротьбі за золоті медалі.

Кияни після 24 турів йдуть на другому місці чемпіонату України, відстаючи від донецького "Шахтаря" на сім пунктів.

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