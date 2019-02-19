На похорон Еміліано Сала прийшов лабрадор, який був другом футболіста: зворушливе фото
В Аргентині відбулася церемонія прощання з нападником "Кардіффа" Еміліано Салою. Церемонія прощання пройшла в аргентинському місті Прогресо, де Сала починав футбольну кар'єру.
Улюблена собака форварда "Кардіффа" Еміліано Сали прийшла на похорон господаря.
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Як повідомляє The Sun, чорний лабрадор на прізвисько Нала прийшов на жалобну церемонію разом з сестрою футболіста Роміною. Собака мирно чекала біля входу. Поки родичі несли труну з футболістом, вірний друг гравця смирно чекав свого господаря.
Лабрадор Еміліано Сала прийшов на похорон господаря // Фото з відкритих джерел
Перед смертю футболіст почав оформлення документів для перевезення вихованця з собою до Великобританії.
Що сталося з Еміліано Сала?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони і виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.
- Попередній звіт про причини авіакатастрофи над Ла-Маншем, під час якої загинули Еміліано Сала та Дейв Ібботсон, буде опубліковано до кінця лютого 2019 року.