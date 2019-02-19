На похорон Еміліано Сала прийшов лабрадор, який був другом футболіста: зворушливе фото

В Аргентині відбулася церемонія прощання з нападником "Кардіффа" Еміліано Салою. Церемонія прощання пройшла в аргентинському місті Прогресо, де Сала починав футбольну кар'єру.

Улюблена собака форварда "Кардіффа" Еміліано Сали прийшла на похорон господаря.

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Як повідомляє The Sun, чорний лабрадор на прізвисько Нала прийшов на жалобну церемонію разом з сестрою футболіста Роміною. Собака мирно чекала біля входу. Поки родичі несли труну з футболістом, вірний друг гравця смирно чекав свого господаря.



Лабрадор Еміліано Сала прийшов на похорон господаря // Фото з відкритих джерел

Перед смертю футболіст почав оформлення документів для перевезення вихованця з собою до Великобританії.

Що сталося з Еміліано Сала?

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