На пост президента УПЛ офіційно зареєстрований тільки один кандидат – хто він

Українська Прем'єр-ліга підтвердила, що Олександр Шевченко є єдиним кандидатом на посаду президента організації.

У п'ятницю, 17 квітня, офіційно завершився термін подання заявок на посаду президента УПЛ. Єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом є Олександр Шевченко – колишній віце-президент "Руха", який зараз працює очільником Федерації футболу Львівської області.

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Його кандидатуру висунули два клуби – "Львів" та "Десна". Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас у Twitter.

Однак існує варіант із продовженням терміну реєстрації – це може трапитися за умови, якщо перенесуть вибори, які наразі заплановані на 27 квітня.

Нагадаємо, що крім Шевченка про своє бажання балотуватися на пост президента УПЛ також заявляли експерт ТК "Футбол" Михайло Метревелі, колишній віцепрезидент "Карпат" Олег Смалійчук і журналіст програми "Футбольний формат" Олег Ящук.

Також додамо, що згідно з регламентом, кандидати повинні бути висунуті від клубів Ліги.

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