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На сербського футболіста Дарко Ковачевіча здійснили замах

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Дарко Ковачич в часи виступу за "Олімпіаком" / РБК

На колишнього гравця збірної Сербії Дарко Ковачевіча здійснили замах в Афінах. Після цього він потрапив до лікарні.

Замах здійснили ввечері 7 грудня, коли Ковачевіч виходив з автомобіля поблизу власного дому, пише Yahoo Sports. Невідомий стріляли з машини по 46-літньому Ковачевічу.

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Після нападу він опинився в лікарні з травмою коліна. Однак це виявилася не поранення внаслідок стрілянини, а ушкодження, яке він отримав, ухиляючись від пострілу.

Автомобіль злочинця було знайдено спаленим за 700 метрів від будинку ексфутболіста. Поліцейські продовжують пошук зловмисника.

Дарко Ковачевіч зараз займає пост спортивного директора Федерації футболу Сербії. Однак проживає він у Греції в Афінах. Саме за місцевий "Олімпіакос" він виступав у 2007-2009 роках, після чого закінчив кар'єру гравця. Також він грав за "Црвену Звезду", "Шеффілд Венсдей", "Реал Сосьєдад", "Ювентус" та "Лаціо". Також в його активі 55 матчів за збірну – спочатку Югославії, а згодом Сербії та Чорногорії.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Кримінальні новини Футбол Греція
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