На стадіоні "Карпат" свої матчі проводитиме клуб з Першої ліги

Футбольний клуб "Рух" Винники, який виступає в Першій лізі України, найближчі поєдинки зіграє у Львові. Зокрема, команда гратиме й на стадіоні "Україна", де свої домашні матчі проводять "Карпати".

На головному полі стадіону "Руху" розпочинається реконструкція.

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"Зараз "Рух" переїжджає до Львова. Це пов’язано з тим, що на головному полі стадіону імені Богдана Маркевича у Винниках розпочинається реконструкція. Наступні офіційні поєдинки проводитимемо на "Скіфі" та "Україні". А через певний період підготуємо і свою власну арену у Львові. Є вже щодо цього певні плани та намітки. Але поки що я їх не оприлюднюватиму…", – цитує президента "Руху" Григорія Козловського офіційний сайт клубу.

Що цікаво, на стадіоні "Україна", де свої домашні матчі проводять львівські "Карпати", може виступати ще один клуб чемпіонату України. ФК "Львів" готується до переїзду на нову арену через заміну газону на "Арені-Львів".

Наразі "Рух" у Першій лізі України займає 13 місце. Команда, яку нещодавно очолив Леонід Кучук, має у своєму активі тільки 2 перемоги в 16 матчах. Ще 5 разів "Рух" грав унічию.

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