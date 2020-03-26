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На стадіоні українського клубу обрушилася частина трибуни: фото

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Стадіон "Авангард" / UA:Рівне

На стадіоні "Авангард" у Рівному обрушилася частина трибуни. Трибуна арени, яка повинна стати домівкою для ФК "Верес", обрушилася під час демонтажу.

Про обвал трибуни друголіговий "Верес" повідомив у телеграмі. Директор компанії "Фіалка", яка проводить реконструкцію, заявив, що під час реконструкції арени знайшли в західній трибуні сліди неякісної роботи при будівництві стадіону.

Було вирішено провести демонтаж цієї частини стадіону, який розпочався 20 березня.

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Роботи повинні були продовжити 23 березня, але 22-го частина трибуни обрушилася сама.


Трибуна стадіону "Авангард", яка обрушилася / фото: телеграм-канал "Вересу"

Скандал довкола "Вересу" та стадіону

  • "Верес" у 2017 році зі скандалом вийшов у Прем'єр-лігу України (УПЛ). Рівненський клуб посів третє місце у Першій лізі, поступившись "Маріуполю" та "Десні".
  • Ні "Десна", ні "Верес" не мали стадіону, який би відповідав вимогам УПЛ.
  • Рівненський клуб пообіцяв збудувати нову арену й УПЛ взяла команду до ліги, хоча підвищитися у класі за спортивним принципом мала "Десна".
  • Домашні матчі рівненський клуб проводив у Львові на "Арені Львів".
  • У сезоні 2018/2019 "Верес" несподівано змінив реєстрацію та назву. Тепер клуб називався ПФК "Львів".
  • З наступного сезону "Верес" повернувся у Другу ліги України. Натомість ПФК "Львів" з цієї ж ліги "піднявся" у Прем'єр-лігу України.
  • Міська рада Рівного виділила 50 мільйонів гривень на реконструкцію стадіону "Авангард". Оновлений стадіон зможе вмістити 13 466 глядачів.

Відео проєкту реконструкції стадіону "Авангард"

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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