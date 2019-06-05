На стадіоні "Валенсії" встановили пам'ятник сліпому фанату: фото та відео

До 100-ліття клубу, який іспанська "Валенсія" відзначала 18 березня 2019 року, на стадіоні "Месталья" встановили незвичний пам'ятник. Він присвячений Вісенте Апарасіо. Він відвідував матчі улюбленої команди, навіть коли осліп.

Тепер 164-е крісло у 15-му ряді стадіону "Месталья" зайнято назавжди – саме там розмістили статую Вісенте Апарісіо. Він все життя вболівав за "Валенсію" та ходив на домашні матчі. Він завжди брав зі собою сина, з яким навіть поїхав на фінал Кубка-1967 у Мадрид. У цьому матчі "Валенсія" обіграла "Атлетик" 2:1. А його сину на той час було 9 років.

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Вісенте народився сліпим на одне око, а коли йому виповнилося 54, в здоровому оці відшарувалася сітківка і він осліп остаточно. Саме після цього Апарісіо перестав їздити на виїзні матчі. А також пропускати домашні матчі. Останню домашню гру "Валенсії", яку Вісенте дивився по телевізору, стала гра проти "Карлсруе" Після цього він вирішив, що ходитиме на всі домашні матчі команди. Він ходив з сином, який розповідав йому, що відбувається на полі.

Найщасливішим для Вісенте Апарісіо став сезон 2003/04, коли "Валенсія" виграла чемпіонат Іспанії та Кубок УЄФА.

Він помер у 2016 році, не доживши двох років до століття клубу. Хоча ще за двадцять років до цього обвів у календарі дату століття клубу – 18 березня 2019 року. Але цей день він "зустрів" на стадіоні. Де тепер буде завжди.