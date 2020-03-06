На тілі загиблих у Москві українських шахістів виявили сліди від уколів
У Росії виявили тіла загиблих українських шахістів Станіслава Богдановича та Олександри Вернигори. За даними російських ЗМІ, на тілах загиблих виявили сліди від ін'єкцій.
За даними "РЕН ТВ", під час огляду тіл Богдановича та Вернигори виявили сліди від уколів. Хоча шприців у помешканні, де їх виявили, знайдено не було.
"За наявною інформацією, у хлопця в уколах руки та ноги. У дівчини слід від уколу під коліном", – йдеться у повідомленні.
До слова Помер український шахіст Станіслав Богданович: що про нього відомо
При цьому в поліції заявили, що слідів насильницької смерті не виявлено. Однак посольство України в Росії поки не отримало жодної інформації від російських правоохоронців.
- Тіла Станіслава Богдановича та Олександри Вернигори виявили ввечері 5 березня в квартирі у Москві. Поруч з їх тілами (за іншими даними – в них на голові) були виявлені кульки зі звеселяючим газом.
- Тіла виявив батько дівчини, коли повернувся додому.
- Станіслав Богданович – гросмейстер з Одеси. Чемпіон України 2013 року зі швидких шахів. Олександра Вернигора теж шахістка, виступала за збірну України. 18-літня дівчина навчалася в одному з московських університетів.
- 2 березня Богданович потрапив у скандал. Шахіст хизувався тим, що виступив за збірну Росії проти України. За це, а також свої висловлювання потрапив до бази "Миротворця".
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