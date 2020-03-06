На тілі загиблих у Москві українських шахістів виявили сліди від уколів

У Росії виявили тіла загиблих українських шахістів Станіслава Богдановича та Олександри Вернигори. За даними російських ЗМІ, на тілах загиблих виявили сліди від ін'єкцій.

За даними "РЕН ТВ", під час огляду тіл Богдановича та Вернигори виявили сліди від уколів. Хоча шприців у помешканні, де їх виявили, знайдено не було.

"За наявною інформацією, у хлопця в уколах руки та ноги. У дівчини слід від уколу під коліном", – йдеться у повідомленні.

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При цьому в поліції заявили, що слідів насильницької смерті не виявлено. Однак посольство України в Росії поки не отримало жодної інформації від російських правоохоронців.