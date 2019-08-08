На тренера збірної Росії з волейболу поскаржилися за расистський жест після перемоги: фото

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Серджіо Бузато та його незвичний жест
Серджіо Бузато та його незвичний жест / sports.ru

Жіноча збірна Росії з волейболу перемогла команду Південної Кореї та пробилася на Олімпійські ігри 2020. Та під час святкування перемоги стався неприємний інцидент.

Помічний головного тренера російської збірної Серджіо Бузато у незвичний спосіб вирішив відсвяткувати перемогу. Бузато показав жест, що зображає вузькі очі, під час святкування після матчу.

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У збірній Південної Кореї такий жест прийняли як расистський. І вони подали скаргу в Міжнародну федерацію волейболу (FIVB) та у Всеросійську федерацію волейболу (ВФВ), щоб домогтися покарання Бузато.

При цьому разом з Бузато такий же жест зробив інший член тренерського штабу Юрій Буличев, але в скарзі корейської федерації Буличев не згаданий.

Сам Бузато не побачив расизму у своїх діях.

"Я не хотів нікого образити. Я дуже здивований, що мій жест здався образливим. Я просто святкував вихід на Олімпіаду, яка відбудеться в Японії. В той момент я ні в якому разі не звертався до команди Південної Кореї. Не розумію, чому мій жест називають расистським. У той момент ми всі раділи на майданчику, я теж радів і таким чином відсвяткував наше потрапляння в Токіо", – заявив Бузато.

FIVB вже підтвердила отримання скарги та повідомила, що зараз вона розглядається в рамках внутрішніх процедур. Навряд чи FIVB покарає Бузато за дивний жест – швидше за все, просто попередить. У правилах федерації немає ні слова про расизм – тільки замітка, що "національна федерація сама повинна відповідати за поведінку своїх збірних і клубів на змаганнях".

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Теги: Спорт Новини Росії Волейбол Расизм Олімпіада-2020
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