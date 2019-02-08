На турнірі з MMA сталася масова бійка через рефері: відео
Титульний бій в напівлегкій вазі між Омером Солмаз та Феліксом Штіффартом під час турніру German MMA Championship в Німеччині закінчився масовою бійкою в октагоні. Причиною стали рішення судді. Точніше, їх відсутність.
У четвертому раунді бою Солмаз активно бив свого суперника. Відтак команда Штіффарта викинула рушник, щоб зупинити цей бій. Однак рефері цього не помітив, тож Солмаз продовжував добивати супротивника.
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Щоб врятувати свого бійця, команда Штіффарта заскочила в октагон, щоб відштовхнути Солмаза. Команда останнього теж не втрималася, і між ними виникла масова бійка.
Відео бійки під час турніру ММА
Закінчилося все вітанням Солмаза з перемогою від всіх, хто встиг потрапити у октагон.
Джерело: 24 Канал
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