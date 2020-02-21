На вболівальників португальської "Бенфіки" напали в Харкові після матчу з "Шахтарем" – ЗМІ

Вболівальники португальської "Бенфіки" зазнали нападу, коли покидали стадіон після матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Шахтаря" (2:1) у Харкові.

За інформацією A Bola, напад став можливим через бездіяльність харківської поліції.

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За підсумками інциденту 1 португальський уболівальник був змушений пройти медичне обстеження. На даний момент про нападників ніякої інформації немає.

Однак інше побачила поліція Харківської області. "Порушень правопорядку не допущено", – йдеться в її прес-релізі.

Напередодні "Шахтар" із рахунком 2:1 переміг "Бенфіку" на своєму полі в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться 27 лютого в Лісабоні.