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На відкритті Олімпіади-2020 кожна збірна матиме по два прапороносці – чоловіка та жінку

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Церемонія відкриття Олімпіади / Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив внести гендерний баланс в Олімпійські ігри. Почнуть з Олімпіади-2020 в Токіо.

Виконком МОК вніс зміни в протокол церемонії відкриття Олімпіад, який розпочне діяти вже з Токіо-2020. 

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Тепер у кожної збірної буде по два прапороносці різних статей на церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор. Зроблено це в рамках дотримання гендерного балансу учасників ігор.

Також тепер кожна збірна, яка буде представлена на Олімпійських іграх, має бути представлена як мінімум одним чоловіком та однією жінкою.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Гендерна рівність Олімпіада-2020
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