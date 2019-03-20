На всі домашні матчі збірної України у відборі Євро-2020 можна купити абонемент: ціна

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Абонемент на матчі збірної України
Абонемент на матчі збірної України

Збірна України проведе чотири домашні матчі у відборі на Євро-2020. Серед суперників – збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. На матчі проти цих збірних в Україні можна купити абонемент.

Абонемент передбачає перепустку на матч проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня) на "Арені Львів", Португалії (14 жовтня) на НСК "Олімпійський". Ще один матч українці проведуть 11 жовтня проти Литви. Однак місце проведення цього матчу ще визначається.

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Абонемент на всі ці чотири матчі під назвою "#МиЗбірна" можна буде придбати за 2000 гривень. При цьому квитки на матчі – у центральні сектори стадіонів.

Та варто додати, що кількість абонементів – обмежена. Одна особа може придбати не більше 4-х абонементів. Для придбання абонементу необхідно ввести паспортні дані, ІПН, місце проживання всіх осіб, для яких замовляються квитки.

Збірна України перший матч у 2019 році проведе проти Португалії. Матч відбудеться у Лісабоні у п'ятницю, 22 березня. У понеділок, 25 березня, українці на виїзді зіграють проти Люксембургу. Огляди цих матчів – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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