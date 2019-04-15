На вулицях українських міст з'явилися графіті загиблих на війні футбольних вболівальників: фото

У Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Маріуполі, Львові, Луцьку, Черкасах, Одесі та інших містах почали з'являтись трафарети з обличчями, іменами-прізвищами та позивними ультрас, котрі загинули за Україну.

Загалом на стінах імена та обличчя 33 фанатів, які загинули на українсько-російській війні.

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Організував цю акцію фанат "Севастополя", що був змушений покинути рідний дім у 2014-му році.

Вже після цього стало відомо, що 15 квітня помер ще один футбольний уболівальник. Мова йде про Миколу Волкова (Смурф) – госпітальєра, бійця 8 батальйону "Аратта". 20-річний хлопець з Маріуполя пішов з життя, загинувши від кульового поранення в голову. Його поранили ще 12 квітня.

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