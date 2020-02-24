На Євро-2020 громадський транспорт буде безкоштовним для вболівальників
В УЄФА рекомендують вболівальниками, які відвідають матчі Євро-2020, завантажити на свої мобільні пристрої два додатки. З їх допомогою вболівальники зможуть потрапити на стадіон та безкоштовно користуватися громадським транспортом.
Для вболівальників, які купили мобільні квитки, для доступу до них потрібно буде завантажити квитковий додаток Євро-2020.
До теми: Додаткова можливість продати та купити квитки на Євро-2020: ціна та де купити
Він буде доступний для смартфонів систем iOS і Android з травня 2020 року.
Як користуватися мобільними квитками
- Завантажте додаток у травні 2020 року;
- зареєструйся в додатку по електронній пошті, вказаній у вашому акаунті на квитковому порталі УЄФА;
- завантажте квитки (це можна буде зробити мінімум за тиждень до матчу або раніше);
- якщо треба, перешліть квитки гостям за допомогою кнопки "переслати" в додатку;
- у день матчу візьміть із собою телефон, повністю зарядів батарею і включіть Bluetooth;
Також для власників квитків на Євро є офіційний додаток Євро-2020. Він є вже зараз.
Додаток дозволяє власникам квитків безкоштовно користуватися громадським транспортом в містах-господарях.
У ньому ви знайдете інтерактивні карти, розклад міських заходів і подій Фестивалю УЄФА, планувальник маршруту, а також оповіщення про доступність квитків.
У яких містах відбудеться Євро-2020?
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)
Збірна України перший матч групового етапу Євро-2020 зіграє 14 червня в Амстердамі проти Нідерландів. Наступні два поєдинки "синьо-жовті" проведуть у Бухаресті.
Чемпіонат Європи з футболу триватиме з 12 червня до 12 липня.