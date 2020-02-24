На Євро-2020 громадський транспорт буде безкоштовним для вболівальників

В УЄФА рекомендують вболівальниками, які відвідають матчі Євро-2020, завантажити на свої мобільні пристрої два додатки. З їх допомогою вболівальники зможуть потрапити на стадіон та безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Для вболівальників, які купили мобільні квитки, для доступу до них потрібно буде завантажити квитковий додаток Євро-2020.

До теми: Додаткова можливість продати та купити квитки на Євро-2020: ціна та де купити

Він буде доступний для смартфонів систем iOS і Android з травня 2020 року.

Як користуватися мобільними квитками

Завантажте додаток у травні 2020 року;

зареєструйся в додатку по електронній пошті, вказаній у вашому акаунті на квитковому порталі УЄФА;

завантажте квитки (це можна буде зробити мінімум за тиждень до матчу або раніше);

якщо треба, перешліть квитки гостям за допомогою кнопки "переслати" в додатку;

у день матчу візьміть із собою телефон, повністю зарядів батарею і включіть Bluetooth;

Також для власників квитків на Євро є офіційний додаток Євро-2020. Він є вже зараз.

Додаток дозволяє власникам квитків безкоштовно користуватися громадським транспортом в містах-господарях.

У ньому ви знайдете інтерактивні карти, розклад міських заходів і подій Фестивалю УЄФА, планувальник маршруту, а також оповіщення про доступність квитків.

У яких містах відбудеться Євро-2020?

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)

Збірна України перший матч групового етапу Євро-2020 зіграє 14 червня в Амстердамі проти Нідерландів. Наступні два поєдинки "синьо-жовті" проведуть у Бухаресті.

Чемпіонат Європи з футболу триватиме з 12 червня до 12 липня.