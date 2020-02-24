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На Євро-2020 громадський транспорт буде безкоштовним для вболівальників

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Вболівальники на Євро-2020 зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом / uefa.com

В УЄФА рекомендують вболівальниками, які відвідають матчі Євро-2020, завантажити на свої мобільні пристрої два додатки. З їх допомогою вболівальники зможуть потрапити на стадіон та безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Для вболівальників, які купили мобільні квитки, для доступу до них потрібно буде завантажити квитковий додаток Євро-2020.

До теми: Додаткова можливість продати та купити квитки на Євро-2020: ціна та де купити

Він буде доступний для смартфонів систем iOS і Android з травня 2020 року.

Як користуватися мобільними квитками

  • Завантажте додаток у травні 2020 року;
  • зареєструйся в додатку по електронній пошті, вказаній у вашому акаунті на квитковому порталі УЄФА;
  • завантажте квитки (це можна буде зробити мінімум за тиждень до матчу або раніше);
  • якщо треба, перешліть квитки гостям за допомогою кнопки "переслати" в додатку;
  • у день матчу візьміть із собою телефон, повністю зарядів батарею і включіть Bluetooth;

Також для власників квитків на Євро є офіційний додаток Євро-2020. Він є вже зараз.

Додаток дозволяє власникам квитків безкоштовно користуватися громадським транспортом в містах-господарях.

У ньому ви знайдете інтерактивні карти, розклад міських заходів і подій Фестивалю УЄФА, планувальник маршруту, а також оповіщення про доступність квитків.

У яких містах відбудеться Євро-2020?

  • Амстердам (Нідерланди)
  • Баку (Азербайджан)
  • Більбао (Іспанія)
  • Бухарест (Румунія)
  • Будапешт (Угорщина)
  • Копенгаген (Данія)
  • Дублін (Ірландія)
  • Глазго (Шотландія)
  • Лондон (Англія)
  • Мюнхен (Німеччина)
  • Рим (Італія)
  • Санкт-Петербург (Росія)

Збірна України перший матч групового етапу Євро-2020 зіграє 14 червня в Амстердамі проти Нідерландів. Наступні два поєдинки "синьо-жовті" проведуть у Бухаресті.

Чемпіонат Європи з футболу триватиме з 12 червня до 12 липня.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Євро-2020 Спорт Футбол
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