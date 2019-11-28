На юного таланта з "Шахтаря" повісили чималий цінник після гри з "Манчестер Сіті"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете вразив своєю грою у матчі проти "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів. Однак бажаючих купити гравця може відлякати ціна на нього.

Тете приєднався до "Шахтаря" лише взимку 2019 року. Тоді "гірники" заплатили за нього 15 мільйонів євро. При цьому "Греміо" не дуже хотів продавати гравця, тож переговори йшли дуже довго.

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Агент футболіста Пабло Буено у інтерв'ю Radio Grenal заявив, що купити гравця можна, запропонувавши мінімум 50 мільйонів євро.

️ Pablo Bueno, empresário do atacante Tetê, do Shakhtar Donestk, ex-#Grêmio: "Pra tirar ele do Shakhtar tem que depositar um bom valor. Começam a conversa a partir de 50 milhões de Euros. O Grêmio tem 15%, mais 3% da formação." — rádio grenal (@rdgrenal) November 27, 2019

Однак така сума дещо розходиться із заявами в керівництві "Шахтаря". Генеральний директор клубу Сергій Палкін ще після підписання гравця заявив, що у нього в контракті є прописана клаусула в розмірі 150 мільйонів євро.

"Процес був дуже тривалим. Перемови вели близько двох місяців. Головна причина в тому, що "Греміо" не хотів його відпускати. Вони відчували, що в майбутньому цей футболіст може коштувати багато грошей. Зі свого боку і ми розуміли: щойно він заграє за першу команду, його вартість може бути значно вищою. Ми довго говорили щодо цифр та інших питань. Головна тема з боку "Греміо" – відсоток від перепродажу. Там бачили, що футболіст дуже талановитий і перспективний, його рівень, тому в нашому контракті є 15% від перепродажу футболіста. Було дуже складно, адже спочатку в "Греміо" взагалі не хотіли йти на жодні перемови. Вони не хотіли продавати. Ми придбали Тете за 15 мільйонів євро. 10 мільйонів, отримані від продажу Ракицького, плюс додали частину від трансферу Фреда – й інвестували в придбання молодого талановитого футболіста. Віримо, що це наше майбутнє, що Тете виросте у велику зірку. Що ж до клаузули або відступних, то на сьогодні ми встановили рекордну для нас суму – 150 мільйонів євро", – заявив Сергій Палкін.

Тож навряд чи донецький клуб погодиться відпустити гравця дешевше. Тим більше, що 18% від суми трансферу отримає бразильський "Греміо". З них 15% прописані в угоді про трансфер гравця, а ще 3% за те, що "Греміо" виховав футболіста.