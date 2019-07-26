На зірку "Арсеналу" здійснили збройний напад: відео

Німецький півзахисник "Арсеналу" Месут Озіл піддався озброєному нападу злочинців, коли проїжджав на своєму автомобілі в північному районі Лондона. На допомогу німцю прийшов його партнер по команді боснієць Сеад Колашинац та ще один чоловік.

Німець і його партнер по команді Сеад Колашинац 25-го липня проїжджали через Голдерс-Грін, коли на них напала озброєна ножами банда на скутерах, повідомляє Sky Sports.

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У цей момент Озіл вискочив з машини й побіг по допомогу в ресторан Likya, який розташовувався поруч. За інформацією ЗМІ, Озіл був знайомий з персоналом закладу.

Сеад Колашинац у цей час вибіг з автомобіля і вступив у бійку з невідомими. Відповідне відео було знято на камеру випадковим свідком.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw — James (@smhjaames) 25 июля 2019 г.

Після цього на допомогу футболістам прибули співробітники ресторану Likya, які й допомогли їм відбитися від злочинців.

Поліція, яка прибула на місце, отримала свідчення гравців, а також персоналу ресторану. Згідно з офіційною заявою правоохоронних органів, на цей момент розслідування триває, наразі нікого не вдалося заарештувати.

У поліцію надійшла заява про спробу пограбування приблизно після 17:00. Двоє підозрюваних на мопедах спробували пограбувати чоловіка за кермом. Водій і пасажир змогли сховатися без пошкоджень і дісталися до ресторану в Голдерс-Грін, де і поговорили з офіцерами поліції. Арештів на цей момент не було, розслідування триває,

– йдеться у заяві поліції.

Лондонський "Арсенал" у своїй заяві повідомив, що ні Озіл, ні Сеад Колашинац не постраждали.

Месут Озіл виступає за лондонський "Арсенал" з 2013 року. Тоді німець перейшов з мадридського "Реалу" за 47 мільйонів євро. У минулому сезоні за "канонірів" Месут зіграв 35 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі. Озіл є чемпіоном світу 2014 року у складі збірної Німеччини.

Сеад Колашинац приєднався до лондонського "Арсеналу" у 2017 році. Боснієць перейшов з німецького "Шальке" за 15 мільйонів євро. У 2017 році разом з "Арсеналом" Сеад виграв Кубок Англії.