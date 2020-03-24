На зло хейтерам: неймовірний удар гравця МЮ – відео

Поки через пандемію коронавірусу весь спортивний світ взяв тимчасову паузу, спортсмени весело використовують вільний час. Вінгер "Манчестер Юнайтед" Джессі Лінгард показав, як потрібно забивати чудові голи.

27-річний англійський футболіст поділився з вболівальниками відео із неймовірним ударом бісиклетою у своєму інстаграмі. Щоправда, замість м’яча він використав вже звичний рулон туалетного паперу.

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У ролику рулон вилетів на вулицю, вдарився об декілька стін у будинку, капот автомобіля, дошку для серфінгу, повернувся в кімнату і потрапив у відро для сміття.

Хейтери скажуть, що це фейк,

– кумедно підписав ролик Лінгард.

У нинішньому сезоні на рахунку футболіста 32 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, один забитий гол.

Рулон туалетного паперу зараз чи не найактуальніша річ у челенджах спортсменів.

Зараз поширюється інтернетом новий челендж "Залишайся вдома", де спортсмени і не тільки вони жонглюють рулоном туалетного паперу. Це заклик до людей без потреби не залишати свої домівки під час пандемії коронавірусу.

Першими із жонглювання туалетним папером підтримали футболісти та футзалісти, які показали свою майстерність не тільки у набиванні м'яча. Тепер цю оригінальну ідею підтримали тенісисти та дещо змінили його на свій лад, набиваючи його на тенісній ракетці.

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