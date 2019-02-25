На змаганнях у Бразилії божевільний боєць побився з натовпом глядачів: відео

У бразильському Сан-Пауло на турнірі по джиу-джитсу BJJ Stars під час сутички Ербета Сантоса й Феліпе Пеноя стався конфлікт, який стрімко переріс у масову бійку.

Під час сутички Сантос пошкодив коліно, але як тільки лікар підійшов до нього, як один з глядачів образив бійця.

Читайте також: Брата Нурмагомедова брутально нокаутували коліном: відео

Ербет не довго думаючи підскочив на ноги й побіг битися з натовпом глядачів.

Через це борець отримував не тільки від уболівальників, але й від суперника, який прибіг на допомогу глядачам.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram