На змаганнях з кросу під Харковом гонщиця 15 разів перекинулася на автомобілі: моторошне відео

У селі Черкаська Лозова Харківської області в фіналі чемпіонату України з кросу автомобіль 15 разів перекинувся на трасі під час гоночного заїзду.

За словами свідків події, за кермом машини знаходилася дівчина, яку звати Юлія Гриценко, пише NewsRoom.

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Після аварії автогонщицю одразу доставили в лікарню з підозрою на струс мозку. Однак потім перший діагноз не підтвердився і фактично постраждала відбулася забоями.

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Спортсменка розповіла, що ця гонка стала для неї дебютною в автомобільному кросі. Раніше вона вже брала участь в змаганнях з ралі і слалому, а також завоювала бронзову медаль чемпіонату України з міні-ралі.

Це був мій перший досвід такої контактної боротьби. Виходило непогано, в першому заїзді я з останньої позиції змістилася на четверту, потім змогла піднятися на третю сходинку. Але коли заїхала на гірку, відчула, що машина почала дуже різко ковзати. Це була найнебезпечніша ділянка траси через різкий закритий поворот. Місця не вистачило, щоб утримати машину. В результаті вдарилася об бруствер і "спіймала дах",

– розповіла Юлія.

Також за словами дівчини, від серйозних травм її врятувала надійна система безпеки: каркас, п'ятиточкові ремені і захист шиї. До того ж і надзвичайні служби, і організатори змагань швидко прийшли на допомогу спортсменці.