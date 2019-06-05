НАБУ проводить обшуки в Українській асоціації футболу
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки у приміщенні Української асоціації футболу (УАФ, колишня Федерація футболу України – ФФУ). Причина – розслідування справи про махінації із заводом з виготовлення штучних полів.
За даними журналіста Костянтина Андріюка, ще від 07:00 середи, 5 червня, працівники НАБУ проводять обшуки у будівлі УАФ. При цьому обшуки відбуваються у всіх кабінетах, а сама будівля оточена.
"Відповідно до моєї інформації, обшуки проводить НАБУ по справі заводу штучних полів", – написав Андріюк.
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В УАФ підтвердили "Футбол 24" проведення слідчих дій, однак ситуацію наразі не коментують. Інформацію про обшуки підтвердили і в НАБУ.
До слова, перед тим президента УАФ та народного депутата Андрія Павелка викликали до Національного агентства з питань запобігання корупції.