Надаль розтрощив Джоковича й виграв перший ґрунтовий турнір у сезоні: відео

107 Читать новость на русском
Рафаель Надаль
Рафаель Надаль / twitter.com/ATP_Tour

Титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль розгромив серба Новака Джоковича у фіналі престижного турніру в столиці Італії Римі.

Рафаель Надаль – Новак Джокович 2:1 (6:0, 4:6, 6:1)

Дивіться також: Тенісист під час матчу накричав на глядачів і почав кидатися речами: відео

У першому сеті Надаль розгромив Джоковича, який є першим номером світового рейтингу ATP. Надаль зробив три брейка й виграв партію в суху. Сет тривав 41 хвилину. Це був четвертий сет на турнірі в Римі, який Надаль виграв під нуль.

У другому сеті ситуація змінилася. Джоковичу вдалося нав'язати боротьбу й у четвертому геймі Новак награв на перший брейк-пойнт. У сьомому геймі вже Надаль не використав декілька брейк-пойнтів. У підсумку сербу вдалося виграти партію та зрівняти рахунок.

У вирішальному сеті Надаль не залишив шансів супернику. Рафаель тричі виграв на подачі Джоковича й відсвяткував перемогу.

 

blog_ava
Мадонна спровокувала гучний скандал своїм виступом на Євробаченні-2019
сьогодні
12478
Теги: Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
сьогодні 17:21 Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
519
Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
16 травня 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
Станіслав Безушко 133
Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
сьогодні 16:48 Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
281
"Олександрія" програла "Львову" й відновила інтригу за бронзові нагороди: відео
сьогодні 15:51 "Олександрія" програла "Львову" й відновила інтригу за бронзові нагороди: відео
450
Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
сьогодні 14:00 Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
269
Новини
Більше новин
Залиште відгук