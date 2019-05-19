Надаль розтрощив Джоковича й виграв перший ґрунтовий турнір у сезоні: відео

Титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль розгромив серба Новака Джоковича у фіналі престижного турніру в столиці Італії Римі.

Рафаель Надаль – Новак Джокович 2:1 (6:0, 4:6, 6:1)

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У першому сеті Надаль розгромив Джоковича, який є першим номером світового рейтингу ATP. Надаль зробив три брейка й виграв партію в суху. Сет тривав 41 хвилину. Це був четвертий сет на турнірі в Римі, який Надаль виграв під нуль.

У другому сеті ситуація змінилася. Джоковичу вдалося нав'язати боротьбу й у четвертому геймі Новак награв на перший брейк-пойнт. У сьомому геймі вже Надаль не використав декілька брейк-пойнтів. У підсумку сербу вдалося виграти партію та зрівняти рахунок.

У вирішальному сеті Надаль не залишив шансів супернику. Рафаель тричі виграв на подачі Джоковича й відсвяткував перемогу.