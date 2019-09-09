Надаль щиро розплакався після перемоги на US Open: щемливе відео

Іспанець Рафаель Надаль виграв свій 19-й турнір серії Гренд Слем. Учетверте в кар'єрі Рафаель переміг на Відкритому чемпіонаті США (US Open).

У фінальному поєдинку іспанець здолав опір російського тенісиста Даниїла Медвєдєва. Матч тривав майже 5 годин.

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На цей момент Надаль є другим за кількістю перемог на турнірах серії Гренд Слем серед чоловіків. На один титул більше у Роджера Федерера.

Також Федерер на один раз більше вигравав US Open.

Після перемоги Рафаель на US Open організатори турніру нагадали про всі титули Надаля, що викликало сльози на його обличчі.

Відео за участі Рафаеля Надаля