Надаль відіграв матчбол і видав божевільний камбек у матчі з росіянином на Підсумковому турнірі

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Рафаель Надаль
Рафаель Надаль / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль здобув першу перемогу на Підсумковому турнірі ATP, який проходить в Лондоні.

У матчі другого туру групового раунду в групі Андре Агассі Надаль здобув важку перемогу над росіянином Данилом Медведєвим – 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4).

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Тенісисти провели на корті 2 години і 46 хвилин. В активі 33-річного іспанця 26 віннерів і 27 невимушених помилок, 4 ейси при 2 подвійних помилках, 4 реалізованих брейкпоінта з 9-ти.

На рахунку 23-річного росіянина – 41 віннер і 40 невимушених помилок, 21 ейс при 2 подвійних, 2 реалізованих брейкпоінта з 6-ти. За матч Надаль виграв на 3 очки більше, ніж його суперник – 108 проти 105.

Найцікавіше у матчі відбулося у третьому сеті, коли Медведєв лідирував з подвійним брейком (4-0), мав 2 брейкпоінта, щоб повести 5-0, а потім при рахунку 5-1 – матчбол на подачі іспанця. Надалю вдалося захистити гейм (2-5) і далі відіграти два брейка. У 12-му геймі росіянин взяв свою подачу, поступаючись 0-30, щоб перевести гру на тай-брейк. З рахунку 3-4 на тай-брейку Надаль захистив два своїх очка, після чого оформив два міні-брейка.

До слова, рік тому переможцем турніру АТР став німець Олександр Звєрєв, який здолав у фіналі Джоковича в двох партіях – 6:4, 6:3.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Росії Теніс Новини Спорту ATP
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