Надаль виграв черговий божевільний розіграш на US Open: відео

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Рафаель Надаль
Рафаель Надаль / twitter.com/usopen

Іспанський тенісист Рафаель Надаль перебуває у прекрасній формі, що він демонструє на US Open. Завдяки потужній грі Рафаель уже пробився у фінал турніру.

У півфіналі Надаль переміг сенсацію турніру італійця Маттео Берреттіні за підсумком трьох сетів.

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У третьому сеті за рахунку 4:1 на користь Надаля іспанцю вдався черговий неймовірний розіграш. Іспанець вийшов до сітки й Берреттіні перекинув його.

Надаль встиг наздогнати м'яч і потужним ударом з розвороту влучив у незахищений кут на половині корту італійця.

Відео переможного розіграшу Надаля

На US Open Рафаель вражає не тільки під час поєдинків. Друга ракетку світу зумів розвеселити вболівальників, відправивши м'яч у коментаторську кабіну Джону Макінрою.

Відео за участі Надаля

У фінальному поєдинку Надаль зіграє проти росіянина Даниїла Медведєва, який сенсаційно вийшов у фінал. Гра відбудеться у неділю, 8-го вересня.

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Теги: Спорт Теніс US Open
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