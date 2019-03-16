Надаль вперше в історії знявся з матчу проти Федерера

Іспанський тенісист Рафаель Надаль прийняв рішення знятися з півфінального матчу на Мастерсі в Індіан-Уеллсі, де він повинен був зустрітися з Роджером Федерером.

Причиною такого рішення стала травма коліна, отримана в чвертьфінальному матчі з росіянином Кареном Хачановим. Також іспанець пропустить Мастерс в Маямі і повернеться на корт в Монте-Карло (15 квітня).

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Коли я розминався на корті, то відчув, що моє коліно не в тому стані, щоб відіграти на потрібному рівні,

– сказав Надаль.

Роджер Федерер та Рафаель Надаль повинні були провести свій 39 очний матч. За попередні 38 поєдинків жоден з гравців не знімався з матчу і не закінчував боротьбу в поєдинку достроково.

Суперник Роджера Федерера, який третій сезон поспіль зіграє в фіналі Мастерса в Каліфорнії, визначиться в матчі Домініка Тіма і Мілоша Раоніча.

Федерер здобув перемоги в останніх п'яти матчах з Надалем. Тенісисти не зустрічалися на корті з фіналу на Мастерсі в Шанхаї у 2017 році.

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