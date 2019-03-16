Надаль вперше в історії знявся з матчу проти Федерера

25 Читать новость на русском
Рафаель Надаль
Рафаель Надаль / Фото з відкритих джерел

Іспанський тенісист Рафаель Надаль прийняв рішення знятися з півфінального матчу на Мастерсі в Індіан-Уеллсі, де він повинен був зустрітися з Роджером Федерером.

Причиною такого рішення стала травма коліна, отримана в чвертьфінальному матчі з росіянином Кареном Хачановим. Також іспанець пропустить Мастерс в Маямі і повернеться на корт в Монте-Карло (15 квітня).

Читайте також: Світоліна з травмою поступилася у півфіналі турніру в Індіан-Уеллсі: відео

Коли я розминався на корті, то відчув, що моє коліно не в тому стані, щоб відіграти на потрібному рівні,
– сказав Надаль.

Роджер Федерер та Рафаель Надаль повинні були провести свій 39 очний матч. За попередні 38 поєдинків жоден з гравців не знімався з матчу і не закінчував боротьбу в поєдинку достроково.

Суперник Роджера Федерера, який третій сезон поспіль зіграє в фіналі Мастерса в Каліфорнії, визначиться в матчі Домініка Тіма і Мілоша Раоніча.

Федерер здобув перемоги в останніх п'яти матчах з Надалем. Тенісисти не зустрічалися на корті з фіналу на Мастерсі в Шанхаї у 2017 році.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
сьогодні
11488
Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Надаль вперше в історії знявся з матчу проти Федерера
сьогодні 20:49 Надаль вперше в історії знявся з матчу проти Федерера
25
Українець Радівілов завоював бронзу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики: відео
сьогодні 19:15 Українець Радівілов завоював бронзу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики: відео
247
Настоятель Унівської лаври переміг на Кубку світу з паверліфтингу
сьогодні 16:58 Настоятель Унівської лаври переміг на Кубку світу з паверліфтингу
433
"Олександрія" розгромила на виїзді "Чорноморець": відео
сьогодні 16:19 "Олександрія" розгромила на виїзді "Чорноморець": відео
645
Серед загиблих під час теракту у Новій Зеландії – воротар футзальної збірної країни
сьогодні 14:22 Серед загиблих під час теракту у Новій Зеландії – воротар футзальної збірної країни
669
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук