Надто багато помилок: тренер збірної прокоментував невдачу на Чемпіонаті світу з біатлону

Тренер жіночої збірної України з біатлону Валерій Лєсніков прокоментував невдалий виступ своїх підопічних на Чемпіонаті світу з біатлону. Він, зокрема, відзначив велику кількість помилок, пояснюючи їх висотою гір в Антгольці та психологічним настроєм спортсменок.

В останній гонці у Юлії Джими не склалося, але були надії на Анастасію Меркушину, якби не останній постріл, підкреслив Лєсніков. Про це пише "Суспільне.Біатлон".

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Гонка була важка і дуже інтригуюча. Ви ж бачите, гори і висота впливають на всіх спортсменок. Хто починає швидше бігти, той помиляється. Повільно – не дозволяє азарт. Легко можна захопитися і втратити пильність у певних моментах. Тому й така неякісна стрільба,

– пояснив тренер національної збірної.

Коментуючи виступи Валентини і Віти Семеренко, він підкреслив, що вони готувалися до змагань за іншою програмою, а до команди приєдналися пізніше.

"Меркушина й Підгрушна були там з першого дня – вони проходили тренувальний процес і акліматизацію. Валентина в основному скаржиться на якість стрільби. На заключних тренуваннях було видно, що їй це не вдавалося так, як хотілося. Це складний психологічний момент", – зазначив Валерій Лєсніков.

На його думку, Валентина Семеренко хоче влучати, і це їй заважає, а все має бути на автоматизмі. Контроль повинен бути не таким жорстким, щоб щоразу зосереджувати увагу на цьому.

У Меркушиній ми й не сумнівалися. Перед Чемпіонатом світу ще було незначне хвилювання, але вже у першій естафеті вона показала, на що здатна. Стрільба влучна і швидкість руху по дистанції хороша. Тому в нас альтернатив ніяких не буде,

– резюмував тренер.

Результати збірної України на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу в Антхольці збірна України досі не виграла жодної нагороди. Двічі українці зупинялася за крок від медалі. В естафеті "синьо-жовті" посіли 5-у сходинку. А Олена Підгрушна у спринті фінішувала четвертою.

В індивідуальній гонці, яка відбулася 18 лютого, Анастасія Меркушина фінішувала 11-ю, Віта Смеренко 29-ю, Юлія Джима 37-ю, а Валентина Семеренко – 42-ю. У заключній гонці змагань Олена Підгрушна буде єдиною українською учасницею.