Наінгголан забив неймовірний гол в Італії та присвятив його дружині, яка бореться з раком: відео

Бельгійський півзахисник Раджа Наінгголан, який в Італії виступає за "Кальярі", забив неймовірний гол у чемпіонаті. Він його присвятив дружині, яка бореться з раком.

Раджа Наінгголан забив у ворота СПАЛ вже на 9-й хвилині зустрічі. Він підхопив м'яч після розіграшу штрафного та потужно пробив.

До слова: Воротар забив неймовірним ударом зі штрафного на 89-й хвилині, допомігши команді перемогти: відео

Відеоогляд матчу Кальярі – СПАЛ (гол Наінгголана з 0:13)

Про те, що дружина Раджі Наінгголана Клаудія хворіє на рак, стало відомо влітку 2019 року. Тоді ж півзахисник, що на той час виступав за "Інтер", перейшов до скромного "Кальярі". Причиною стало те, що Клаудія саме з Сардинії. І гравець вирішив переїхати ближче до тих місць, де вона народилася.

"Хочу присвятити цей гол своїй дружині, це особливий момент для неї. Це був відмінний матч для команди, ми вдосконалюємося. У нас хороша позиція, ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Ми почали не дуже добре, але зараз поправили становище і результати винагороджують нас", – наводить слова Наінгголана La Gazzetta dello Sport.

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Наінгголан вже втрачав людей через онкозахворювання. У 2010 році померла його мама. Вона виховувала сина без батька. В пам'ять про неї раджа зробив на спині татуювання з двома крилами, на яких дати народження та смерті його матері.