Нам байдуже що вони говорять, – Аякс випустив неймовірний відеоролик перед матчем з Ювентусом

Напередодні матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Аяксом" та "Ювентусом", клуб з Амстердама випустив відеоролик, присвячений цьому протистоянню.

Усі букмекери у цьому матчі віддають перевагу "Ювентусу".

Дізнайтеся, що прогнозують букмекери у матчі Аякс – Ювентус

Однак такі заявив "експертів" не надто цікаві самому "Аяксу", перед матчем проти "Ювентуса" вони опублікували відео під назвою "And we don't even care about what they say" (Нас не хвилює те, що вони говорять). Саме відео розпочинається зі слів "blah, blah, blah" (бла, бла, бла).

Матч "Аякс" – "Ювентус" відбудеться у середу, 10 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24. А вже за тиждень – у вівторок, 16 квітня, команди зіграють матч-відповідь у Турині.

